Три гола, удаление, одна штанга, три перекладины: «Динамо» разгромило «Аланию» и ворвалось в финал Кубка России

Первый полуфинал Кубка России свёл на «ВТБ Арене» «Динамо» и «Аланию».

Потерпев в Премьер-лиге три поражения подряд, «Динамо» лишилось шансов на чемпионство и поставило под вопрос своё нахождение на втором месте, а может, даже и на третьем. Но чтобы развеяться и в какой-то мере компенсировать провал в регулярном первенстве, у подопечных Сандро Шварца был Кубок, где в качестве полуфинального соперника им досталась, возможно, самая весёлая на данный момент профессиональная российская команда «Алания».

Идущие в ФНЛ немного ниже зоны стыков «барсы» славятся кучей забитых голов, но пропускают они несильно меньше (72-50 за почти полный сезон в Футбольной национальной лиге). Славящийся взрывным темпераментом Спартак Гогниев привил своей команде соответствующую сущность, или же просто подобрал нужных в этом плане футболистов. «Алания» запросто может как крупно проиграть, так и крупно выиграть либо же сыграть 5:5, как было у неё с «Кубанью».

Настроившиеся прервать негативную серию динамовцы сразу устроили набег на чужие ворота. Быстрый момент появился у Смолова – не реализовал. К отметке в четверть часа игры Смолов не реализовал новую возможность – рамку защитил Солдатенко. На добивании был Захарян, и ударил Арсен неплохо, но мяч покатился мимо створа рядом с правой штангой.

Вскоре прострел слева Захаряна не достиг Макарова, поскольку его на мяче опередил Солдатенко, но мяч отскочил к Шиманьскому, пальнувшему в перекладину. Чуть позже Захарян прицелился низом в левый угол, и Солдатенко выпустил мяч из рук, но недалеко – он окончательно взял его под контроль, прежде чем кто-либо из динамовцев подоспел бы на добивание.

На 23-й минуте «бело-голубые» наконец оказались впереди в счёте. Макаров сделал пас поперёк справа в центр, Смолов выбежал один на один и послал мяч в сетку (1:0). Через три минуты хорошо пробил в другие ворота Давид Кобесов, но Макаров выручил во вратарской. Игра несколько отодвинулась от штрафной «Алании», и в конце тайма Шиманьски попал в штангу, а Лаксальт потянул заднюю поверхность бедра и был заменён.

Владикавказская команда слишком опрометчиво играет сзади, и это проявилось голом «Динамо» на старте второй половины встречи. Шавлохов обрезался с передачей назад вратарю, а перехвативший мяч Смолов, казалось, замешкался, не решившись бросать парашют за шиворот Солдатенко. Однако Фёдор отпасовал Захаряну, чётко поразившему створ над головой защитника гостей (2:0).

«Алании», в общем, не привыкать проигрывать по ходу матча, и ведь вполне могли визитёры хотя бы сократить отставание до шестидесятой минуты. Цараев шарахнул в перекладину, Гурциев промахнулся мимо мяча на отскоке, а попытку Машукова заблокировал Скопинцев. Плюс ещё была ошибка Лещука на выходе, после которой не разобрались в ситуации лучшим образом Цараев и Хосонов.

На 73-й минуте Шавлохов не пустил в свою штрафную один на один с вратарём Тюкавина и получил прямую красную карточку. Шиманьски со штрафного саданул в перекладину, но впоследствии хозяева всё же забили третий мяч – Лесовой коротко отдал Тюкавину, покатившему в правый угол. «Динамо» прерывает трёхматчевую серию поражений и следует в финал Кубка России, где сразится за трофей со «Спартаком» либо с «Енисеем».

Кирилл Иванцов