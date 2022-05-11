Кобелев: Самое главное, что «Динамо» вышло в финал

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода московской команды в финал Кубка России.

Кобелев сказал «Спорту день за днём», что сейчас самое главное, что динамовцы сумели выйти в финал, до которого ещё очень много времени. Экс-тренер «Динамо» отметил, что многое в решающем поединке будет зависеть от психологического состояния «сине-белых», которые не лучшим образом провели последние матчи в национальном чемпионате.

Напомним, что футболисты «Динамо» разгромили «Аланию» со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка России, где встретятся со «Спартаком» или с «Енисеем».