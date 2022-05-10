Гаврилов: «Кубок России — это несерьёзно, поэтому без разницы, кто выйдет в финал»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России. Напомним, в 1/2 финала турнира «Динамо» встретится с «Аланией», а «Спартак» с «Енисеем».

Экс-футболист признался, что ему без разницы, кто окажется в финале, потому что считает Кубок России несерьёзным турниром, из которого вылетело уже немало хороших команд.

«Кого хочу видеть в финале? Мне всё равно. Кубок России — это несерьёзно. Могу дать совет «Динамо» и «Спартаку»: не дотягивать до серии пенальти, в этой лотерее часто побеждают ребята из ФНЛ», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится сегодня, 10 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. «Спартак» же примет на своём поле «Енисей» завтра, 11 мая в 19:30.