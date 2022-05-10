Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гаврилов: «Кубок России — это несерьёзно, поэтому без разницы, кто выйдет в финал»

10 Мая 2022 • 12:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 3 ч. 5 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России. Напомним, в 1/2 финала турнира «Динамо» встретится с «Аланией», а «Спартак» с «Енисеем».

Экс-футболист признался, что ему без разницы, кто окажется в финале, потому что считает Кубок России несерьёзным турниром, из которого вылетело уже немало хороших команд.  

«Кого хочу видеть в финале? Мне всё равно. Кубок России — это несерьёзно. Могу дать совет «Динамо» и «Спартаку»: не дотягивать до серии пенальти, в этой лотерее часто побеждают ребята из ФНЛ», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится сегодня, 10 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. «Спартак» же примет на своём поле «Енисей» завтра, 11 мая в 19:30.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алания Динамо Москва Юрий Гаврилов Енисей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
12:56 · Кубок России
Гаврилов: «Кубок России — это несерьёзно, поэтому без разницы, кто выйдет в финал»
12:50 · Кубок России
Булыкин о Кубке России: У «Динамо» осталась единственная возможность порадовать своих фанатов
12:42 · Кубок России
Булыкин: «Спартак» приложит все усилия для того, чтобы выиграть Кубок России
12:41 · Кубок России
Червиченко: «Енисей» может обыграть «Спартак» только случайно»
12:37 · Кубок России
Соболев назвал свою цель в Кубке России
12:27 · Кубок России
Экс-президент «Спартака» назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Аланией»
12:11 · Кубок России
Газзаев: Сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале Кубка России
12:06 · Кубок России
Ветеран «Спартака» допускает поражение от «Енисея» в полуфинале Кубка России
11:31 · Кубок России
Экс-тренер «Динамо»: «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России
10:48 · Кубок России
Сычёв назвал фаворитов Кубка России
10:43 · Кубок России
Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо»
09:40 · Кубок России
Кавазашвили: Не уважаю тренеров, которые ставят на Кубок вторые составы
09 Мая
22:55 · Кубок России
Аленичев считает, что «Алания» не сможет выйти в финал Кубка России
22:06 · Кубок России
Мостовой не верит в домашние поражения «Динамо» и «Спартака» в полуфинале Кубка России
19:09 · Кубок России
Аленичев считает, что у «Енисея» есть шансы победить «Спартак» в полуфинале Кубка России
Все новости