Нигматуллин назвал фаворита в матче 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания»

Бывший голкипер «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором «Динамо» примет «Аланию».

«Думаю, «Динамо» победит с минимальной разницей в счете благодаря более высокому классу игроков. Непростой календарь «Динамо», а также неудачное выступление москвичей в последних матчах говорят о нелучшей форме на данный момент», - сказал Нигматуллин Sport24.

Бывший вратарь добавил, что «Алания» приедет на матч с «бело-голубыми» максимально настроенной, несмотря на то, что лишилась домашних трибун. Нигматуллин ожидает от матча высокую результативность, учитывая высокую цену за результат и неидеальную оборону у обеих команд.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания» пройдет в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Встреча состоится 10 мая, начало – в 16:30 мск.