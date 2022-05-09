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Кубок России

Нигматуллин назвал фаворита в матче 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания»

09 Мая 2022 • 18:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 21 ч. 25 мин.

Бывший голкипер «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором «Динамо» примет «Аланию».

«Думаю, «Динамо» победит с минимальной разницей в счете благодаря более высокому классу игроков. Непростой календарь «Динамо», а также неудачное выступление москвичей в последних матчах говорят о нелучшей форме на данный момент», - сказал Нигматуллин Sport24.

Бывший вратарь добавил, что «Алания» приедет на матч с «бело-голубыми» максимально настроенной, несмотря на то, что лишилась домашних трибун. Нигматуллин ожидает от матча высокую результативность, учитывая высокую цену за результат и неидеальную оборону у обеих команд.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания» пройдет в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Встреча состоится 10 мая, начало – в 16:30 мск.


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ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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