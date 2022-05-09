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Кубок России

«Динамо» презентовало креативное видео к матчу Кубка России: «Дин… Бело-… Верн… Люб… Поб…»

09 Мая 2022 • 17:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 22 ч. 56 мин.

Московское «Динамо» продемонстрировало креативное видео, адресованное болельщикам «бело-голубых», которые ещё сомневаются – стоит ли посещать полуфинальный матч Кубка России.

Основной идеей видеоклипа стал слоган «никаких полумер».

«Дин… Бело-… Верн… Люб… Поб… Нет, так не пойдёт. Каждый матч как финал – никаких полумер! Все на стадион», – гласит сообщение в телеграм-канале «бело-голубых».

В полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет против «Алании». Матч состоится завтра, 10 мая. Начало – 16:30 по московскому времени.

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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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