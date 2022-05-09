Нигматуллин назвал фаворита Кубка России

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о фаворите нынешнего розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России.

Напомним, полуфинальные матчи турнира состоятся 10 и 11 мая. Сначала «Динамо» сыграет с «Аланией», а затем «Спартак» примет на своём поле «Енисей».

Экс-голкипер отметил, что сильнее всех на стадии 1/4 финала его удивил «Енисей», выглядевший сильнее казанского «Рубина». Также Нигматуллин выделил «Аланию», которая сумела превзойти «Зенит» по всем основным статистическим показателям и пройти дальше.

«Обычно в Кубке бывает мало логики, но стабильнее других в этом сезоне выглядит «Динамо», поэтому я их считаю фаворитами», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.