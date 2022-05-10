Где смотреть матч «Динамо» Москва - «Алания» онлайн

Во вторник вечером первую путёвку в финал Кубка России будут разыгрывать московское «Динамо» и «Алания».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Московское «Динамо» не смогло выдержать конкуренцию с «Зенитом» за титул чемпиона России. Впрочем, у «бело-голубых» ещё есть шанс украсить этот сезон. Команда Сандро Шварца постарается завоевать национальный кубок. В полуфинале соперником московских «динамовцев» будет «Алания», для которой матч такой стадии турнира является нерядовым событием.