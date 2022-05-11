Бубнов раскритиковал «Аланию» после кубкового матча с «Динамо»

Известный экс-игрок, а ныне эксперт Александр Бубнов раскритиковал игру владикавказской «Алании» в полуфинале Кубка России с «Динамо».

Бубнов сказал Sportbox.ru, что он прекрасно понимает, что у Спартака Гогниева атакующая философия игры, так как тренер «Алании» пытается делать зрелище, но и про оборону забывать нельзя. Эксперт отметил, что футбол должен быть сбалансированным, а с такой сугубо атакующей философией ничего не добьёшься.

Напомним, что подопечные Спартака Гогниева крупно уступили «Динамо» со счётом 0:3 и закончили своё выступление в Кубке России.