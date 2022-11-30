Подруга Роналду прилетела в Катар поддержать CR7

Криштиану Роналду наслаждается совершенно особыми условиями пребывания в Катаре - ему даже дозволено находиться на чемпионате мира в компании своей подруги Джорджины Родригес.

Это стало возможным после того, как португальцы официально застолбили за собой право на участие в плей-офф, после чего последний матч в группе превращается для них в формальность. Любопытно, что прибытие Джорджины ждали - ее встретили в отеле симпатичным тортом с изображением женщины.

Матч последнего тура группового раунда финальной части чемпионата мира между Португалией и Южной Кореей состоится второго декабря.