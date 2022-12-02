Португалия впервые проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счёт

Впервые в истории сборная Португалии проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счёт. До этого таких игр у «европейских бразильцев» набралось 18, в их числе 15 побед и три ничьих.

Сегодня португальцы в Катаре встречались со сборной Южной Кореи в третьем туре в группе Н и потерпели поражение - 1:2. Счёт на пятой минуте встречи открыл Рикарду Орта, но после корейцы дважды забили сопернику и довели дело до победы.

В плей-офф сборная Португалии встретится с той командой, которая займёт второе место в группе G. Сборная Южной Кореи сыграет с победителем квартета. Команды Уругвая и Ганы на мундиале в Катаре остались ни с чем и отправляются домой.