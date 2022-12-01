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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду может пропустить матч чемпионата мира

01 Декабря 2022 • 18:59 Комментировать (1)
Южная Корея
...
Португалия
1 4.15 X 4.10 2 1.77
Через 21 ч. 45 мин.

Криштиану Роналду может пропустить матч сборной Португалии против Южной Кореи в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Напомним, что в среду Роналду пропустил тренировку команды. Звёздный нападающий занимался в спортзале.

«Посмотрим, сыграет ли Роналду. Думаю, шансы 50 на 50. Всё будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня. У нас есть план на случай, если Криштиану не сможет сыграть», - высказался на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Сборная Португалии уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира. При этом команда может опуститься на вторую строчку в группе по итогам последнего тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОРТУГАЛИЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
01 Декабря 2022 в 19:01
обиделся, что не засчитали ему гол ))))
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