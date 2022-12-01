​Роналду может пропустить матч чемпионата мира

Криштиану Роналду может пропустить матч сборной Португалии против Южной Кореи в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Напомним, что в среду Роналду пропустил тренировку команды. Звёздный нападающий занимался в спортзале.

«Посмотрим, сыграет ли Роналду. Думаю, шансы 50 на 50. Всё будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня. У нас есть план на случай, если Криштиану не сможет сыграть», - высказался на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Сборная Португалии уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира. При этом команда может опуститься на вторую строчку в группе по итогам последнего тура.