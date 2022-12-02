​Роналду заменили в матче с Южной Кореей

В третьем туре групповой стадии чемпионата мира проходит матч между сборными Южной Кореи и Португалией. Звёздный форвард Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут, хотя накануне в среду он пропустил тренировку.

В средине второго тайма главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш принял решение о замене Криштиану Роналду. Нападающий ушёл с поля без гола. При этом он допустил ошибку в эпизоде, когда Южная Корея сравняла счёт.

Следить за развитием событий в матче сборных Южной Кореи и Португалии можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.