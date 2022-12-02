Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Yaponiya Япония 6 Ispaniya Испания 4 Germaniya Германия 4 Kosta-Rika Коста-Рика 3
Группа F
Marokko Марокко 7 Horvatiya Хорватия 5 Belgiya Бельгия 4 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду – в основе сборной Португалии на матч с Южной Кореей

02 Декабря 2022 • 16:53 Комментировать (1)
Южная Корея
...
Португалия
1 3.80 X 3.80 2 2.00
Через 0 ч. 27 мин.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграет против Южной Кореи. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Невеш, Матеус Нуньеш, Витинья, Жоау Мариу, Орта, Роналду.

Сборная Португалии уже оформила себе билет в 1/8 финала чемпионата мира, но ещё не обеспечила первое место в группе.

Матч Южная Корея – Португалия стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции.

Роналду уже в плей-офф, но интрига жива: Расклады в группе Н

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОРТУГАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Dаvid MU
02 Декабря 2022 в 17:04
Херово, Португалия без Роналду лучше смотрится, как и МЮ без Роанлду!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.22 в 18:00
Южная Корея Южная Корея
Португалия Португалия
7.50 4.15 1.50
Видео
02.12.22 в 18:00
Гана Гана
Уругвай Уругвай
5.20 3.60 1.75
Видео
02.12.22 в 22:00
Сербия Сербия
Швейцария Швейцария
2.85 3.35 2.55
Видео
02.12.22 в 22:00
Камерун Камерун
Бразилия Бразилия
9.50 5.10 1.35
Видео
03.12.22 в 18:00
Нидерланды Нидерланды
США США
1.91 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
17:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Южная Корея - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гана - Уругвай: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Газзаев не считает, что Испания специально проиграла Японии
17:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Несколько игроков сборной Нидерландов заболели перед матчем 1/8 финала ЧМ-22
16:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Суарес – в основе: Гана и Уругвай озвучили составы
16:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду – в основе сборной Португалии на матч с Южной Кореей 1
16:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Ван дер Ваарт назвал Зюле «немецким Магуайром»
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар может начать тренироваться в субботу 1
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь – о возможном назначении в сборную Бельгии: «Вам нужно убедить мою жену»
15:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Араухо не сыграет с Ганой
15:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Пенальти на Месси был – ФИФА 1
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баллак призвал сборную Германии уволить Флика 3
15:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Ракитич: «Хорватия должна оплатить Лукаку месяц отпуска»
15:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария» обсудит новый контракт с Чупо-Мотингом после чемпионата мира
15:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Анри и Компани претендуют на должность тренера Бельгии 1
Все новости
Рекомендуем