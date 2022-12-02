​Роналду – в основе сборной Португалии на матч с Южной Кореей

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграет против Южной Кореи. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Невеш, Матеус Нуньеш, Витинья, Жоау Мариу, Орта, Роналду.

Сборная Португалии уже оформила себе билет в 1/8 финала чемпионата мира, но ещё не обеспечила первое место в группе.

Матч Южная Корея – Португалия стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции.

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