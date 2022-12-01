​Роналду высказался перед матчем с Южной Кореей

Сборная Португалии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. При этом команда Фернанду Сантуша ещё не гарантировала первую позицию в своей группе. Чтобы решить эту задачу и не зависеть от параллельного матча, португальцам достаточно не проиграть Южной Корее.

В преддверии матча высказался звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Проход дальше гарантирован, но мы хотим занять первое место в группе. Для нашей команды и наших целей нет ограничений. Давайте больше! Вперёд, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду может пропустить матч против Южной Кореи 2 декабря.