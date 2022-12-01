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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду покинет Европу: Где звёздный португалец продолжит карьеру

01 Декабря 2022 • 14:45 Комментировать (2)
Южная Корея
...
Португалия
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02.12 18:00

Криштиану Роналду уже по ходу чемпионата мира оказался в положении свободного агента. «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, где теперь его ждать.

«Манчестер Юнайтед» предсказуемо принял решение расстаться с Криштиану Роналду. После скандального интервью португальца это было неизбежно. «Манкунианцы», конечно, могли наказать нападающего отработкой шести месяцев по контракту без игровой практики, но не стали так себя вести. Теперь Роналду волен самостоятельно выбирать себе новый клуб.

Кажется, выбор у Роналду не такой, о котором он мечтал. Сам португалец хочет играть в Лиге чемпионов. По данным прессы, Роналду сам предлагал свои услуги мадридскому «Реалу» хотя бы на шесть месяцев. Тем более что Карим Бензема в текущем сезоне не в форме, а сейчас ещё и страдает из-за травмы. Однако в Мадриде, видимо, не заинтересовались этой возможностью.

Много говорилось об интересе к Роналду со стороны новых владельцев «Челси», но, похоже, что и Грэм Поттер, как и Томас Тухель, не в восторге от такой возможности. Конечно, Тодд Боэли может надавить, но всё это может закончиться таким же скандалом, как и в «МЮ». Вряд ли новое руководство «синих» хочет очутиться в центре скандала.

Был невероятный слух, во многом спровоцированный самим Роналду, о его возможном союзе с Лионелем Месси в «ПСЖ». Однако это возможно только в случае ухода Килиана Мбаппе из французского клуба, но в январе он явно не планируется. Четвёртый же нападающий такого уровня и статуса парижанам не нужен.

«Бавария» давно уже отказалась от подписания Роналду, мадридский «Атлетико» выглядит уже неактуальным после вылета из Лиги чемпионов. В итоге в Европе, кажется, вариантов у португальца не остаётся. Многие то ли шутили, то ли говорили всерьёз про воссоединение Роналду и Жозе Моуринью в «Роме». Однако римский клуб также не участвует в Лиге чемпионов, что вряд ли устроит форварда.

При этом после окончания чемпионата мира в Катаре у Роналду точно не будет стимула играть в Европе за средний клуб. Либо Лига чемпионов, либо ничего. Собственно, и возвращение в лиссабонский «Спортинг» едва ли интригует Роналду. Вернуться, чтобы бороться в чемпионате Португалии? Вряд ли это интересно.

В этой ситуации Роналду может быть заинтересован или в новом вызове, или просто ещё немного заработать, пока есть возможность. С точки зрения первого варианта были слухи про Роналду во «Фламенго». В феврале состоится клубный чемпионат мира, и бразильский клуб готов был позвать португальца, чтобы побороться с «Реалом» за этот трофей. На самом деле выглядит интересно, но к этому прилагается ещё и куча внутренних бразильских турниров, не самые комфортные условия и всё остальное. Похоже, Роналду это не заинтересовало.

Удивительно, что нет конкретных слухов про МЛС. В то время как «Интер Майами» связывают с подписанием Лионеля Месси и Серхио Бускетса, про Роналду тишина. Другие клубы тоже не спешат звать португальца.

Всё идёт к тому, что Роналду уедет в Саудовскую Аравию. По слухам, его зовёт «Аль-Наср», который готов платить португальцу 200 миллионов евро в год и предложить контракт на 2,5 года. Выглядит безумием, но в Саудовской Аравии вновь заинтересовались футболом, а после победы над Аргентиной на чемпионате мира любовь к игре может лишь возрасти. В общем, видимо, Роналду закончит свою большую карьеру и отправится на заслуженную и высокооплачиваемую пенсию. Или же летом он всё-таки вернётся в Европу на Final Dance.

Роман Андреев

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Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
01 Декабря 2022 в 15:29
Шнырялду уже никому не нужен, кроме как своим криродрочерам, которые сватают его аж в Челси))))
ARTUR
01 Декабря 2022 в 15:07
Все никак не доходит адептам..он может хоть по пять раз на день ,,выбирать ,, толку то что ?? Он в положении старой привокзальной проститутки , тут уже кто возьмет , а не ему выбирать . Я еще весной писал ,вернее пытался обратить внимание на один парадокс , тренера у которых спрашивали про гелевого ,все пели какой он раскакой , а как взять в команду , то кудато шкерились и молчали как рыба об лед . Китай. Его будущее только там , все его липовые подписчики из той кагорты ,ну есть еще придурки типа вайнахов ,кстилий , эти просто потом сами отпадут ,как грязь высохшая .
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