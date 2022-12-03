Главный тренер сборной Португалии: «Поражение - это нормально»

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Португалии неожиданно проиграла команде Южной Кореи (1:2). Об этом результате высказался главный тренер пиренейцев Фернанду Сантуш.

«Мы должны были действовать более решительно. Команда испытывала трудности и показала плохую игру в концовке встречи. Соперник контролировал ход матча.

Поражение – это нормально. Оно может случиться на любой стадии турнира. Конечно, мы расстроены, хоть и заняли первое место. Хотели победить, чтобы поднять командный дух», - цитирует тренера Sky Sports.

В 1/8 финала Португалия сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 6 декабря.