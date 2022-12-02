Агент Барбоза: «Роналду физически не готов играть на чемпионате мира»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Он физически не готов играть на мундиале. Лучше критично ко всему этому подходить, чем делать вид, что все хорошо. Потому что иначе это приведет к катастрофе», - передает слова Барбозы издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная Португалии финишировала на первом месте в своей группе, набрав шесть баллов. Криштиану выходил в стартовом составе в каждой встрече, но не провел ни одного матча до финального свистка. На его счету один забитый мяч.