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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер сборной на ЧМ впервые за 12 лет обыграл своих соотечественников

02 Декабря 2022 • 20:56 Комментировать
Южная Корея
2:1
Португалия
окончен

Впервые за 12 лет на чемпионате мира по футболу главный тренер одной из команд обыграл команду своей родной страны. Этим специалистом стал Паулу Бенту, наставник сборной Южной Кореи.

Напомним, сегодня «азиатские» тигры одержали победу над сборной Португалии - 2:1. Паулу Бенту – уроженец этой тёплой европейской страны. Более того, 53-летний тренер даже возглавлял «европейских бразильцев» с 2010 по 2014 год.

Ранее аналогичный случай на мундиалях произошёл в 2010 году. Тогда главный тренер сборной Ганы Милован Раевац обыграл своих соотечественников из Сербии (1:0). И, кстати, как и Бенту, тогда вышел из группы.

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Сборная Португалии Сборная Южной Кореи Паулу Бенту
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