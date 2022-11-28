Колосков: «Гана — одна из сильнейших команд в мире»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Ганы над Южной Кореей (3:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

По словам Колоскова, такая яркая игра в исполнении африканской команды его ничуть не удивила. А вот азиатская сборная смогла поразить эксперта своим высоким уровнем мастерства.

«Гана — одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. А вот от Кореи я не ожидал такого мастерства. У них всегда была сила, выносливость, напор, но сейчас они очень хорошо технически подготовлены», — цитирует Колоскова Metaratings.

Эта победа позволила Гане набрать три очка и взобраться на вторую строчку турнирной таблицы группы H. Что касается Южной Кореи, то она опустилась на последнее четвёртое место с одним набранным баллом в своём активе.