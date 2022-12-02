Сборная Южной Кореи в компенсированное время забила Португалии и вышла на второе место

Близится развязка в группе Н чемпионата мира. В споре национальных команд Южной Кореи и Португалии европейцы повели на шестой минуте, но пропустили в ответ в середине первого тайма. Лишь на 90-й минуте корейцы смогли вырвать победу. В контратаке от своей штрафной мяч был быстро доставлен к чужим воротам, Хынмин Сон взял паузу, собрав около себя противников и тонко сыграл вперед к 11-метровой отметке на Хи-Чан Хвана, который в касание расстрелял ворота.

Счет стал 2:1, и благодаря большему количеству забитых голов Корея теснит со второго места сборную Уругвая. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.