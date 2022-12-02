Сантуш: «Кореец оскорблял Роналду и требовал побыстрее убраться с поля»

Рулевой национальной команды Португалии Фернанду Сантуш высказался о замене нападающего Криштиану Роналду в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 против Южной Кореи. 37-летний форвард ушел с поля на 65-й минуте.

«Роналду был расстроен. Игрок сборной Южной Кореи оскорблял его и требовал побыстрее убраться с поля. Пепе даже вмешался в этом моменте. Я хорошо слышал, что говорил кореец. Если посмотрите повтор, вы увидите, что Пепе разбирался с ним из-за этого», - передает слова тренера Record.

Португалия проиграла Южной Корее со счетом 1:2. Несмотря на эту неудачу, пиренейцы с первого места вышли в плей-офф мундиаля.