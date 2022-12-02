Тренер сборной Южной Кореи Кошта: «Посвящаем победу корейскому народу»

Тренер сборной Южной Кореи Сержиу Кошта прокомментировал победу над Португалией. Накануне корейцы обыграли чемпионов Европы 2016 года на мундиале в Катаре – 2:1.

Отметим, что вместо главного тренера азиатского коллектива Паулу Бенту на скамейке процессом руководил его ассистент Сержиу Кошта. Бенту схлопотал удаление в матче со сборной Ганы в рамках второго тура.

«Мы посвящаем эту победу корейскому народу за то, что он нас поддерживает», - цитирует Кошту «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что не стоит думать о потенциальной сборной Бразилии как сопернике в 1/8 финала. В первую очередь, надо отдохнуть и восстановиться.

Второе место группы Н, которое заняли корейцы, позволит сыграть азиатам с первым местом группы G.