Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете сборной Уругвая с чемпионата мира в Катаре.

- Как вам развязка борьбы в группе Н?

- Неожиданная. Мне кажется, Уругвай должен был играть не на удержание счета, понимая, что один гол может решить его судьбу, а забивать еще. А он заиграл только когда узнал, что корейцы в параллельном матче выиграли у Португалии. Так нельзя. В таких встречах надо забивать. У него был весь второй тайм, чтобы это сделать в третий раз и решить все вопросы.

- Наверное, они не верили, что Южная Корея способна одолеть португальцев.

- Никто не верил, что Япония выиграет у Испании. Надо предвидеть такие моменты. Гана отомстила за 2010 год.

- Как вам эта сборная?

- В матче с уругвайцами она выглядела слабо по сравнению с предыдущей встречей, когда выиграла у Южной Кореи 3:2. Тогда она выглядела мощно. А сегодня силы Гану оставили. Хотя забей она пенальти, все могло сложиться по-другому.

- Вы следили за тем, как развиваются события в параллельном матче Португалии с Южной Кореей?

- Следил. Долго был счет 1:1, а в конце корейцы забили. Затем я переключился на уругвайцев с Ганой, чтобы посмотреть, сможет ли Уругвай что-то сделать.

- Уругвай разочаровал своим выступлением?

- Они сами себя разочаровали. Ситуация с Германией их ничему не научила. Им надо было просто забить во втором тайме третий мяч и спокойно выйти из группы. А корейцы - молодцы, бились в каждом матче. Это хорошая команда, поэтому ничего особенного в ее победе не вижу. А то, что Уругвай не вышел в плей-офф, конечно, сенсация. Пока больше сенсация я не вижу.

- А вылет Германии?

- Конечно, неожиданно, что Япония смогла забраться на первое место в группе. Пары в плей-офф получаются предсказуемые, на первый взгляд, но если там кто-то из лидеров начнет вылетать, это тоже станет сенсацией.

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- Южная Корея почти наверняка сыграет с Бразилией. Ждете здесь неожиданности?

- Понятно, что Бразилия – фаворит. Чудес трудно ждать. Но из восьми матчей кто-то может преподнести сюрприз. Даже Испания, которые первые встречи играла ярко, а потом все хуже и хуже. Неизвестно, как у нее получится в стадии на вылет.

- Можно сказать, что Южная Корея прыгнула выше головы?

- Конечно. Обыграть в решающем матче Португалию. Не знаю, Бразилия сможет их остановить или нет. Они могут также выйти и здорово сыграть. Очень странно, что Франция, Испания, Португалия проиграли свои последние встречи в группе.

- Что скажете о выступлении Португалии? Не разочаровало вас то, что она проиграла такой сборной?

- Никто не будет это разбирать, потому что португальцы заняли первое место в группе. Вот если дальше они проиграют второму месту, это будет уже сенсация.

Елена Григорьевская