Мостовой: «Роналду всегда был командным игроком»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о звёздном игроке сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду всегда был командным игроком. Раньше говорили, что Месси играет на себя», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист крайне не согласен с суждением о Лионеле Месси, так как, по его мнению, аргентинец не только кладёт много мячей в сетку ворот соперников, но и создаёт очень большое количество голевых ситуаций для партнёров по команде.

То же самое можно сказать и о Криштиану Роналду, считает эксперт.

Мостовой призвал обратить внимание на эмоции португальца после забитых мячей – это говорит о высокой мотивации футболиста, несмотря на то, что обстоятельства – против него.