Роналду: «Я не оправдываюсь, Южная Корея играла хорошо»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после поражения от Южной Кореи (1:2). Несмотря на плохой результат, португальцы сохранили первое место в своей группе.

«Мы хотели победить, чтобы у нас было 9 очков. Результат всегда важен, никто не любит проигрывать. Мы знали, что должно произойти маленькое чудо, чтобы мы не заняли первое место. Но я не оправдываюсь. Южная Корея играла хорошо. Нам нужно извлечь уроки, нужно учиться у самих себя», - высказался Роналду после матча в ходе общения с журналистами.

Своего соперника по 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии узнает в пятницу вечером.