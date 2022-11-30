Талалаев высказался о зарплате Роналду в 200 миллионов евро в год

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказал своё мнение касательно потенциальной зарплаты звёздного португальского игрока Криштиану Роналду в саудовском клубе «Аль-Наср» размером в 200 миллионов евро в год.

«Просто давай представим вот эту кучу денег, как она будет выглядеть. Дай Бог, чтобы он играл и получал, он достоин этого, замечательный футболист», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Роналду стал автором первого гола сборной Португалии на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Это произошло в матче первого тура группового этапа против сборной Ганы, когда Роналду забил гол в ворота африканской команды с пенальти.