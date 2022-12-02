Барбоза: «Если Португалия продолжит так играть, то вряд ли пройдёт в четвертьфинал»

Агент Паулу Барбоза отреагировал на неудачу сборной Португалии в поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи. Подопечные Фернанду Сантуша проиграли азиатам со счетом 1:2.

«Проиграли, потому что и в прошлых матчах не особо хорошо играли. Чтобы выиграть, нужно играть лучше соперника. Если продолжим играть так же, вряд ли пройдем в следующий раунд», - приводит слова футбольного агента Metaratings.ru.

В первом раунде плей-офф мундиаля – 2022 сборная Португалии встретится с командой, занявшей второе место в группе G.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря.