​Путёвка в кармане, но...: что надо делать Франции, Бразилии и Португалии в последнем туре

По итогам двух туров группового этапа только три команды смогли обеспечить себе места в плей-офф чемпионата мира – Франция, Бразилия и Португалия. Но означает ли это, что указанные сборные в третьем туре выйдут на поле без каких-либо задач и мотивации? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в группах С, G и H.

Франция

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Франция 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Австралия 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 Дания 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Тунис 2 0 1 1 0 1 -1 1

Сборная Франции в теории может опуститься на второе место, но на практике представить такой вариант сложно. Просто приведём пример, как такое можно случиться. Если, например, Франция проиграет Тунису со счётом 0:2, то она потеряет первое место при победе Австралии над Данией со счётом 5:0. Понятно, да?

При этом ожидать того, что французы будут действовать в игре против Туниса спустя рукава, не стоит. Дидье Дешам наверняка обратится к частичной ротации состава, чтобы поберечь лидеров. Это действительно нужно сделать, ведь впереди куда более важный матч, а скорее матчи. При этом те игроки, которые получает шанс, будут из кожи вон лезть, чтобы доказать своё право быть в этой команде. Всё-таки подбор игроков у «трёхцветных» сумасшедший, конкуренция невероятная. Футболистам нужно всё время показывать свой высокий уровень.

Килиан Мбаппе наверняка проведёт на поле какое-то время – такого игрока нельзя держать в запасе 90 минут, иначе он может «закипеть». Мбаппе точно будет играть с максимальной отдачей, ведь он рассчитывает стать лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Чтобы приблизить себя к достижению этой цели, лично Килиану нужно забить Тунису как можно больше.

Бразилия

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Бразилия 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 Швейцария 2 1 0 1 1 1 0 3 3 Камерун 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Сербия 2 0 1 1 3 5 -2 1

Сборная Бразилии тоже имеет высокие шансы остаться на первом месте в своей группе. При этом сценарий, при котором команда Тите опускается на второе место, не такой фантастический, как в ситуации сборной Франции. Если, например, Бразилия проиграет Камеруну со счётом 0:1, то она финиширует второй при победе Швейцарии над Сербией со счётом 3:1.

Учитывая турнирную ситуацию, сборной Бразилии в игре против Камеруна важно избежать недооценки соперника. Путёвка в плей-офф в кармане, да, но провал одного матча после двух побед может стоить дорого. Если бразильцы вдруг опустятся на второе место, то они рискуют уже в 1/8 финала выйти на Португалию. Понятно, что если хочешь стать чемпионом мира, нужно играть с любым соперником – хоть раньше, хоть позже, - но такое раннее пересечение с португальцами повлечёт за собой дополнительное давление на бразильцев, от которых на родине ждут только трофея.

Сборной Камеруна отступать некуда, на команду ничего не давит. «Неукротимые львы» вполне могут постараться дать по зубам бразильцам.

Португалия

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Португалия 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 Гана 2 1 0 1 5 5 0 3 3 Южная Корея 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Уругвай 2 0 1 1 0 2 -2 1

Раз мы моделировали негативные сценарии для Франции и Бразилии, то давайте сделаем это и для Португалии. Если «европейские бразильцы» проиграют Южной Корее, например, со счётом 0:1, то они опустятся на второе место при победе Ганы над Уругваем со счётом 2:0. Не такой уж нереалистичный сценарий, правда?

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Как и сборной Бразилии, Португалии нужно избежать недооценки соперника. Можно вспомнить прошлый чемпионат мира в России, когда в последнем туре сборная Южной Кореи вылетела с чемпионата мира и прихватила с собой Германию, обыграв её со счётом 3:0 в третьем туре группового этапа. Турнирная ситуация сейчас иная, но «азиатские тигры» попытаются огорчить Португалию.

Если вдруг Португалия опустится на второе место, то она может уже в 1/8 финала сыграть против Бразилии. Пересекаться с одним из главных фаворитов мундиаля так рано команда Фернанду Сантуша определённо не хочет, лишнее давление этой сборной ни к чему.

Можно не сомневаться, что Криштиану Роналду выйдет на поле с особенной мотивацией. Он был уверен, что коснулся мяча, поэтому выражал недовольство, когда гол в матче с Уругваем переписали на Бруну Фернандеша. Теперь Роналду нужно забить Южной Корее, что он и попытается сделать.

Подготовил Александр Тихий.