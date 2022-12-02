Сборная Южной Кореи пробилась в плей-офф чемпионата мира, но это стоило ей немалых нервов - команда ждала, не забьет ли Уругвай третий гол Гане. Уругвай не забил, и корейцы остались на втором месте. Их ситуацию прокомментировал бывший футболист английской сборной, лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги - Алан Ширер.

- Какой момент для Южной Кореи! Эмоции, волнение, слезы, радость, агония! Я не думал, что такое возможно. И гол, который они забили - он был невероятен, - цитирует слова Ширера BBC One.

Своего соперника по плей-офф корейцы узнают менее чем через три часа.