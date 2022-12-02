Бояринцев: «Сенсационно в 1/8 финала вышла Южная Корея»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал выход в плей-офф национальной сборной Южной Кореи.

«Конечно же, сенсационно в 1/8 финала вышла Южная Корея», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Бывший футболист предположил, что большинство любителей футбола были уверены в том, что на второй строчке после Португалии с Криштиану Роналду в составе окажется сборная Уругвая, однако эти ожидания не оправдались.

Специалист считает победу Южной Кореи над Португалией заслуженной.

«Проявить такую волю к победе, как накануне японцы в матче с Испанией, это дорогого стоит», - добавил Бояринцев.