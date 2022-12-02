Бывший игрок и тренер российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о выходе сборной Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022.

«Корейцы выигрывали борьбу. Они неслучайно победили», — приводит слова известного в прошлом футболиста «Матч ТВ». Также Бышовец выделил большое присутствие легионеров в составе нынешней корейской команды, поставив в пример Сон Хынмина из «Тоттенхэма».

Напомним, что победа над Португалией со счётом 2:1 позволила азиатской команде впервые за 20 лет выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Южная Корея по разнице мячей опередила сборную Уругвая.