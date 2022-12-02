Роналду искушён возможностью перейти в «Челси»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду искушён возможностью перейти в лондонский «Челси». По информации от журналиста Даниэля Лонго, «пенсионеры» ещё не выбыли из гонки за португальцем.

Напомним, что ранее ходили слухи о переходе Роналду в клуб из Саудовской Аравии, который якобы готов платить ему около 200 миллионов евро за сезон. Если верить источнику, Криштиану ещё не отбросил вариант с лондонским «Челси», который был бы не против подписать нападающего на правах свободного агента.

Недавно Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и стал свободным агентом. Сейчас Криштиану выступает за сборную Португалии на чемпионате мира, где пока отметился одним голом.