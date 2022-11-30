Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

Криштиану Роналду в среду пропустил тренировку национальной сборной Португалии. Как сообщает A Bola, у звёздного форварда нет каких-либо проблем со здоровьем – футболист просто занимался в тренажёрном зале.

В настоящий момент сборная Португалии готовится к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи. Матч пройдёт в пятницу, 2 декабря.

Напомним, что сборная Португалии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира за счёт побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0). Команда Фернанду Сантуша уже не опустится ниже второй позиции в турнирной таблице группы Н.