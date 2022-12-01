Тренер Португалии Сантуш: «Мы не беспокоимся о возможной встрече с Бразилией в 1/8 финала»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о потенциальных соперниках по 1/8 финала чемпионата мира.

По словам наставника португальцев, главное преимущество итогового первого места в группе – не избежание встречи с Бразилией, а дополнительный день отдыха.

«Разница между тремя и четырьмя днями отдыха довольно существенна – это обстоятельство куда важнее, чем вопрос попадания на Бразилию. Я прекрасно понимаю, почему многие не хотят играть с Бразилией в плей-офф, но ни меня, ни Тите это не беспокоит. Нет смысла думать о подобном, если хочешь добиться чего-то великого. Наша задача – финишировать в группе первыми и получить дополнительные 24 часа отдыха», – сказал на пресс-конференции Сантуш.