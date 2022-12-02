​Суарес чуть ли не плачет после информации с параллельного матча

В пятницу заключительные матчи группового этапа чемпионата мира проходят в группе Н. Сборная Южной Кореи в концовке матча забила второй гол Португалии и повела (2:1). Таким образом, в онлайн-таблице «азиатские тигры» опережают Уругвай по дополнительным показателям на втором месте.

Луис Суарес, которого заменили по ходу второго тайма матча Гана – Уругвай, чуть ли не плачет после того, как на табло появилась информация о параллельной игре. Суарес принялся сигнализировать партнёрам на поле о том, что им нужно обязательно забивать ещё один гол Гане, если счёт в параллельном поединке больше не изменится.

Стоит сказать, что чемпионат мира - 2022 наверняка для Луиса Суареса последний, то есть он может больше не сыграть на мундиалях.