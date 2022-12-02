Мостовой: «Настоящая сказка для Южной Кореи»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Южной Кореи в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Для корейцев это настоящая сказка. Молодцы, что пользуются своим шансом: причем неслучайно, а по игре - своей дисциплиной и самоотдачей. Я очень рад за корейцев», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Южная Корея вырвала победу над сборной Португалии (2:1) в заключительном матче групповой стадии мундиаля. Благодаря этому результату азиатская команда взобралась на второе место в квартете, обойдя Уругвай и Гану.