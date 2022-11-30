Данни: «У сборной Португалии больше шансов выиграть чемпионат мира, чем у Аргентины»

Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о шансах Португалии и Аргентины на текущем чемпионате мира.

«Думаю, у сборной Португалии больше шансов выиграть чемпионат мира, чем у Аргентины. Выступление в групповом этапе доказывает это. У нас очень сильная команда, я уверен в том, что мы можем выиграть чемпионат мира в Катаре», — приводит слова участника ЧМ-2010 издание «РБ Спорт». По мнению Данни, подопечные Фернанду Сантуша входят в число главных претендентов на золотые медали по итогам катарского мундиаля.

Напомним, что Португалия обеспечила себе выход в плей-офф, выиграв оба матча на групповом этапе у Ганы и Уругвая.