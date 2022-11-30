Защитник «ПСЖ» Мендеш не сыграет за Португалию в оставшихся матчах ЧМ-2022

Сборная Португалии лишилась левого защитника Нуну Мендеша, выбывшего из строя из-за травмы.

20-летний футболист вышел в стартовом составе в матче второго тура группового этапа против Уругвая, но уже на 42-й минуте был заменён из-за травмы. Повреждение оказалось серьёзным: как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, представитель «Пари Сен-Жермен» не успеет восстановиться до завершения чемпионата мира.

К 20 годам Нуну Мендеш успел отыграть за национальную команду 18 матчей с момента дебюта в марте 2021 года. В составе «ПСЖ» португалец принял участие в 17 поединках нынешнего сезона, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.