Баженов: «Уругвай не заслужил плей-офф ЧМ-2022»

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на успех сборной Южной Кореи в Катаре. Благодаря победе над Португалией (2:1) азиатская команда вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Это сказка для Южной Кореи. Но они этого заслужили своей игрой, а Уругвай - нет. Корейцы заслужили это своим старанием, желанием и мастерством в первую очередь», - приводит слова Баженова издание «Чемпионат».

Южная Корея заняла второе место в квартете G, а Уругвай финишировал на третьей позиции. Группу выиграла сборная Португалии, набравшая шесть баллов.