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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду после поражения и «привоза»: «Две цели достигнуты»

02 Декабря 2022 • 21:35 Комментировать (2)
Южная Корея
2:1
Португалия
окончен

Сборная Португалии быстро забила в матче с Южной Кореей, но в итоге проиграла со счётом 1:2. Криштиану Роналду провёл на поле примерно полтора тайма. В ситуации с первым пропущенным голом звёздный форвард допустил ошибку на угловом.

Вскоре после финального свистка Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Несмотря на поражение и свою ошибку, звёздный форвард выразил радость.

«Достигнуты две первые цели: «Выход в плей-офф и первое место. Но многое ещё впереди. Вперёд, Португалия!» - написал Роналду.

Своего соперника по 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии узнает в пятницу вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Alex1972
02 Декабря 2022 в 22:03
Заголовок дня... Браво, авторы!!!.. А-ха-ха-ха...
ARTUR
02 Декабря 2022 в 22:00
тащер )))
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Южная Корея Южная Корея
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Уругвай Уругвай
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Швейцария Швейцария
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Камерун Камерун
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