Корейцы со второй попытки отыграли гол сборной Португалии

В эти минуты проходят заключительные матчи групповой стадии в квартете Н чемпионата мира. Сборная Португалии провела первый гол уже на шестой минуте, после чего корейские соперники пытались ответить аналогичным образом и даже забили сами, но Чжин Су Ким забивал с метра из офсайда. А вот результативная атака на 27-й минуте была проведена по всем правилам. После подачи углового с левого фланга Криштиану Роналду увернулся от мяча и спиной невольно сделал ассист Ён-Гвон Киму, который в падении с трех метров расстрелял ворота. Счет стал 1:1. Но Южную Корею устроит только победа.

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