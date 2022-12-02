​1 гол – 1 «привоз»: У Роналду нулевой голевой КПД на чемпионате мира

Сборная Португалии в пятницу проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи. Португальцы быстро открыли счёт, но корейцы уравняли количество единиц на табло ещё по ходу первого тайма после углового. Результативную ошибку в этом эпизоде допустил звёздный Криштиану Роналду.

Таким образом, Криштиану Роналду на нынешнем чемпионате мира допустил столько же результативных ошибок, сколько и забил голов – 1:1.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Южная Корея – Португалия можно в текстовой трансляции. Даже ничьей португальской национальной команде хватит для того, чтобы занять первое место в группе.