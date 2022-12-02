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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​1 гол – 1 «привоз»: У Роналду нулевой голевой КПД на чемпионате мира

02 Декабря 2022 • 19:17 Комментировать (3)
Южная Корея
2:1
Португалия
окончен

Сборная Португалии в пятницу проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи. Португальцы быстро открыли счёт, но корейцы уравняли количество единиц на табло ещё по ходу первого тайма после углового. Результативную ошибку в этом эпизоде допустил звёздный Криштиану Роналду.

Таким образом, Криштиану Роналду на нынешнем чемпионате мира допустил столько же результативных ошибок, сколько и забил голов – 1:1.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Южная Корея – Португалия можно в текстовой трансляции. Даже ничьей португальской национальной команде хватит для того, чтобы занять первое место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (3)
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ARTUR
02 Декабря 2022 в 20:06
убожество , а по полю ходит будто пол мира ему должны
Sergey999
02 Декабря 2022 в 19:40
Вообще наверно пора ему закругляться уже после ЧМ, свое имя в историю вписал, только один негатив вокруг него сейчас. Меська пару сезонов еще попылит, но тоже уже сдает конкретно. Эпоха уходит, надо заканчивать на мажорной ноте)))
Alex1972
02 Декабря 2022 в 19:38
Да и гол после супернырка.. Так что КПД отрицательный... А уж после прилизанные волос - суперотрицательный... Козёл ты наш... 🐐.. Хе-хе..
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111 мин
Гана Гана
Уругвай Уругвай
0
2
5.20 3.60 1.75
Видео
Окончен
Южная Корея Южная Корея
Португалия Португалия
2
1
7.50 4.15 1.50
Видео
02.12.22 в 22:00
Сербия Сербия
Швейцария Швейцария
2.85 3.35 2.55
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Камерун Камерун
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