Булыкин прокомментировал выход Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о выходе сборной Южной Кореи в плей-офф катарского чемпионата мира.

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Уже не первый раз мы видим такие сказки: парочку можно легко назвать. Мы уже не удивлены, а просто смотрим и наслаждаемся, как это всё происходит», — заявил бывший нападающий «Локомотива» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что с нынешнего мундиаля после группового этапа уже вылетели Германия, Дания, Бельгия и Уругвай, чьи места в плей-офф заняли Япония, Австралия, Марокко и Южная Корея соответственно.