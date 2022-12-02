Сборная Португалии забила корейцам уже на шестой минуте

В пятницу проходят заключительные матчи групповой стадии чемпионата мира. Сборная Португалии, гарантировавшая себе место в плей-офф, сделала шаг к третьей подряд победе. Уже на шестой минуте европейская команда повела в поединке против сборной Южной Кореи. Диогу Далот получил дальний заброс на правый фланг, тут же ворвался в штрафную и от лицевой линии точно прострелил на Рикарду Орту, который в касание поразил ворота противника.

На этот момент у Португалии 9 очков, Ганы - 4, Уругвая - 2 и Южной Кореи - 1.

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