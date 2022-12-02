Южная Корея вышла в плей-офф ЧМ в третий раз в истории

Ещё одну сенсацию на чемпионате мира в Катаре преподнесла теперь сборная Южной Кореи. Азиаты вышли в плей-офф турнира со второго места квартета Н, обыграв сборную Португалии – 2:1. У команды четыре очка.

Достижение «азиатских тигров» стало всего лишь третьим подобным в истории сборной. До этого корейцы выходили в плей-офф только на двух мундиалях – на домашнем в 2002 году и в ЮАР в 2010 году.

Напомним, что с первого места из квартета Н вышла сборная Португалии с шестью набранными очками. На третьем месте из-за разницы дополнительных показателей осталась сборная Уругвая, четыре очка. Замкнула квартет сборная Ганы – три очка.

В плей-офф команда Южной Кореи сыграет с первым местом квартета G.