Сарычев отреагировал на выход сборной Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Наставник южнокорейского клуба «Кимхэ» Валерий Сарычев высказался о выходе местной сборной в плей-офф чемпионата мира - 2022.

«Южная Корея во второй раз вышла в плей-офф чемпионата мира, не считая домашнего мундиаля. Это достижение, которое будут все вспоминать. Корейцы бьются всегда до конца, никогда не сдаются. Это им и помогло в матче против Португалии. Южная Корея своим натиском заставила ошибиться соперника на своём угловом. Это был крутой матч», — заявил специалист в интервью изданию«Спорт-Экспресс». Также он отметил, что гуляний на улицах корейских городов пока что нет, не сомневаясь в том, что празднования скоро начнутся.

Напомним, что победа над Португалией позволила подопечным Паулу Бенту занять второе место в группе, пройдя Уругвай по разнице забитых и пропущенных мячей.