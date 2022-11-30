Роналду уже в плей-офф, но интрига жива: Расклады в группе Н

В пятницу матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира пройдут в квартете под буквой Н. Сборная Португалия уже обеспечила себе путёвку в плей-офф, но интрига в этой группе ещё жива. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает турнирные расклады для каждой из команд.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Португалия 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 Гана 2 1 0 1 5 5 0 3 3 Южная Корея 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Уругвай 2 0 1 1 0 2 -2 1

Гана – Уругвай

Южная Корея – Португалия

Равенство очков

Перед началом разговора имеет смысл заглянуть в регламент чемпионата мира. При равенстве очков команды первым делом сравниваются по общей разности голов. Если она одинаковая, то сравнение идёт по общему количеству забитых мячей. Следующий критерий – личные встречи. Дальше – карточки, то есть очки фэйр-плей. В самом крайнем случае бросается жребий. Разобрались.

Турнирные расклады

Первый билет в плей-офф в группе Н уже завоевала сборная Португалии. В последнем туре Криштиану Роналду и компании важно позаботиться о сохранении первого места, ведь со второго места есть риск сразу попасть на Бразилию. Чтобы остаться первыми, португальцам достаточно не проиграть Южной Корее. Португалия финиширует на первой строчке даже при поражении, если при этом Гана не выиграет с таким счётом, который позволит ей обойти португальцев по показателям голов (сейчас у европейцев разность 5:2, а у африканцев 5:5).

Сборная Ганы точно выйдет в плей-офф в случае победы над Уругваем. «Чёрные звёзды» финишируют первыми, если выиграют, а Португалия проиграет, и показатели голов у африканцев окажутся лучше.

Ничьей с Уругваем сборной Ганы для выхода в плей-офф хватит, если Южная Корея не обыграет Португалию. Если же «чёрные звёзды» сыграют вничью, а корейцы выиграют, то у них будет по 4 очка. Разность голов у африканцев и азиатов будет либо одинаковой (если Южная Корея выиграет с разницей в один мяч), либо впереди будут «тигры» (если Южная Корея выиграет в два гола или крупнее). Со вторым случаем всё ясно, а в первом всё будет зависеть от количества забитых. Если, например, Гана сыграет 0:0, то Южную Корею не устроят минимальные победы 1:0, 2:1 и даже 3:2 (при идентичных показателях голов африканцы будут выше за счёт победы в очной встрече), зато устроят минимальные победы 4:3, 5:4 и так далее. Вроде бы разжевали, движемся дальше.

При поражении от Уругвая сборная Ганы вылетает с чемпионата мира. Теперь с «чёрными звёздами» точно разобрались.

Сборной Южной Кореи для попадания в 1/8 финала нужно обязательно обыграть Португалию и надеяться на благоприятный результат параллельной игры. Если там Гана выиграет у Уругвая, корейцев не спасёт даже своя победа. А вот если «чёрные звёзды» сыграют с уругвайцами ничью, то «азиатские тигры» могут финишировать вторыми. Но для этого они должны иметь лучшие показатели голов по сравнению с ганцами. При ничьей в параллельной игре Южной Корее точно хватит победы над Португалией в два гола или крупнее, а вот с победами в один мяч всё сложно, поскольку забивать в любом случае придётся много (при 0:0 Ганы Южной Корее нужно выигрывать как минимум 4:3, а при 1:1 – как минимум 5:4).

Также сборная Южной Кореи может пройти в плей-офф в случае своей победы над Португалией и победы Уругвая над Ганой, при которых показатели голов у «азиатских тигров» будет лучше. Если эти показатели будут идентичными (например, при победе корейцев 1:0 и победе уругвайцев 3:1), то придётся считать карточки, ведь Уругвай и Южная Корея сыграли вничью.

Сборной Уругвая для выхода в 1/8 финала мундиаля нужно обязательно обыграть Гану и надеяться на благоприятный исход параллельного матча. Уругвайцам хватит любой победы, если Южная Корея не обыграет Португалию. А вот если «азиатские тигры» смогут отметиться сенсацией, то Уругваю нужна будет такая победа, при которой показатели голов будут лучше или идентичными, если у южноамериканской сборной будут лучшие показатели по карточкам по сравнению с азиатами.

Подготовил Александр Тихий.