Бывший игрок сборной Ганы Офосу Аппиа в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча африканской команды против Уругвая.

Как вам сборная Ганы на турнире?

«Мне нравится, как играет сборная Ганы! Даже в матче с Португалией она местами была ничуть не хуже такой великой команды. Если бы нам чуть-чуть повезло, мы могли бы сыграть вничью. Хорошо, что судьба вернула нам долг в игре со сборной Южной Кореи. Гана – одна из самых ярких команд по игре на этом турнире».

Матч с Уругваем особенно принципиален, с учётом того, что случилось на чемпионате мира в 2010?

«Все матчи на турнире для нас очень важны, потому что мы хотим пройти, как можно дальше, а значит – надо побеждать любого соперника. Что же касается Суареса.... Да, люди всячески высмеивают его за тот эпизод, ругают его, кто-то даже мечтает отомстить ему. Совру, если скажу, что люди забыли об этом. К сожалению, Суарес вошёл в историю сборной Ганы и это никто не забудет».

Какие ожидания от игры?

«Прежде всего, сейчас я простой болельщик сборной Ганы, а уже потом бывший футболист этой сборной. Как и все в Гане, я желаю нашей команде только победы. Мы молимся за нее, радуемся и грустим. Тоже самое будет и сегодня, для нас это очень важно. Гана выиграет со счётом 2:0, я в это верю!»