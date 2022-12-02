Радимов — о вылете сборной Уругвая: «Турнир скоротечный, ещё до старта знали же, какие условия»

Бывший хавбек петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о вылете сборной Уругвая с чемпионата мира - 2022.

«Турнир скоротечный, ещё до старта знали же, какие условия. Вон испанцы ещё в первом матче забили семь и дальше доехали до финала», — приводит слова экс-полузащитника «сине-бело-голубых» «Матч ТВ».

Напомним, что южноамериканский коллектив вылетел с катарского мундиаля после групповой стадии впервые за 12 лет. Уругвай набрал четыре очка по итогам первого этапа, однако из-за разницы мячей в 1/8 финала отправилась сборная Южной Кореи.