Слуцкий назвал причину, по которой сборная Уругвая вылетела ЧМ-2022

Бывший главный тренер российской национальной команды Леонид Слуцкий предположил причину вылета Уругвая с ЧМ-2022.

«Наверное, Диего Алонсо посчитал, что Уругваю будет сложнее забить третий, чем Португалии не пропустить», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Также специалист вспомнил аналогичный сюжет и с своей карьеры в московском ЦСКА, когда Василий Березуцкий перепутал счёт в параллельной встрече Лиги чемпионов, который на самом деле устраивал «армейцев».

Напомним, что южноамериканцы попрощались с мундиалем, вылетев после группового этапа с четырьмя очками из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.